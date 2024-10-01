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01 октября, 08:00

Культура

Москвичам рассказали, какие мероприятия пройдут в рамках Международного дня музыки

Москвичам рассказали, какие мероприятия пройдут в рамках Международного дня музыки

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В рамках Международного дня музыки 1 октября выступит Оркестр Китайского национального центра исполнительных искусств. Артисты исполнят сочинения Скрябина, Чайковского и современных китайских композиторов. Оркестр выступит впервые. Концерт пройдет в парке "Зарядье" в 19:00.

А в Театре эстрады 1, 2 и 3 октября Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана отмечает 25-летие. В праздновании примут участие другие звезды музыкальной эстрады. 1 октября коллектив поздравят Хибла Герзмава и ансамбль Юрия Башмета. Начало концерта в 19:00.

В Кремлевском дворце Денис Мацуев представит программу, посвященную 90-летию саксофониста и композитора Георгия Гараняна. Начало также в 19:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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