Жителям столицы представили культурную афишу на 2 октября

Москвичам представили культурную афишу на среду, 2 октября, в которую вошли выставки, концерты и анонсы кино.

Так, иммерсивная мультимедийная выставка "SENSE. Геометрия чувств" открылась в центре современного искусства "М'АРС", а в консерватории имени Чайковского дадут большой концерт, приуроченный к международному Дню музыки.

Кроме того, можно посмотреть отреставрированный итальянский вестерн "Джанго" 1966 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.