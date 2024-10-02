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02 октября, 08:00

Культура

Жителям столицы представили культурную афишу на 2 октября

Жителям столицы представили культурную афишу на 2 октября

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Москвичам представили культурную афишу на среду, 2 октября, в которую вошли выставки, концерты и анонсы кино.

Так, иммерсивная мультимедийная выставка "SENSE. Геометрия чувств" открылась в центре современного искусства "М'АРС", а в консерватории имени Чайковского дадут большой концерт, приуроченный к международному Дню музыки.

Кроме того, можно посмотреть отреставрированный итальянский вестерн "Джанго" 1966 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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