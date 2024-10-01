"Сити": столичные концерты, которые состоятся на этой неделе

Команда "Сити" сделала подборку новых концертов в Москве, которые состоятся на этой неделе. В четверг, 3 октября, на ВДНХ в павильоне "Рабочий и колхозница" солисты театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и Большого театра исполнят знаменитые произведения Федора Шаляпина.

1 октября в "Зарядье" выступит оркестр китайского национального центра исполнительских искусств, а в Театре эстрады пройдет концерт в честь юбилея джазового оркестра Игоря Бутмана. Подробнее – в программе "Сити".