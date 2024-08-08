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08 августа, 13:50

Культура

"Звезды советского экрана": лучшие роли Марины Нееловой

"Звезды советского экрана": лучшие роли Марины Нееловой

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В 1988 году журнал "Советский экран" сделал номера с актрисой Мариной Нееловой. Какая мистическая история связала ее и Василия Меркурьева?

С какой нелепости началось знакомство Нееловой с Андреем Мироновым? Из-за чего она поссорилась с Георгием Данелией во время съемок "Осеннего марафона"? За что ей пришлось извиняться перед Фаиной Раневской? И как оператору картины "Дамы приглашают кавалеров" удалось найти подход к Нееловой? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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