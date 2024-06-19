Олимпийская чемпионка Киселева: создание кинокластера возродит профшколу подготовки кадров

Фото: Агентство "Москва"/личный архив Марии Киселевой

Создание кинокластера в Москве позволит возродить профессиональную школу подготовки кадров. Об этом трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева сообщила Агентству "Москва".

"В столице активно ведется работа по созданию столичного кинокластера, который станет одним из крупнейших центров производства кино-, видео- и медиапродукции в мире. И одновременно современным креативным пространством по воплощению новых прорывных идей для кинематографистов, мультипликаторов, дизайнеров, программистов. <…> Одна из главных задач этого проекта состоит в том, чтобы возродить профессиональную школу подготовки кадров, которая была в Советском Союзе. Причем речь идет не столько об актерах, режиссерах или продюсерах, сколько о технических работниках – звукорежиссерах, реквизиторах, осветителях, обучение которых требует серьезной перестройки", – сказала Киселева.

Она напомнила, что кинокластер создается на базе Всероссийского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института металлургического машиностроения (ВНИИМЕТМАШ).

"Сюда входят три площадки: МЕТМАШ на Рязанском проспекте с инфраструктурой кинопроизводства полного цикла; кинопарк "Москино" в Красной Пахре, где будут вести натурные съемки под открытым небом, и возрожденная киностудия имени Горького. Причем кинопарк в ТиНАО уже введен в эксплуатацию, и на его базе активно работают ведущие отечественные студии", – сказала она.

Киселева добавила, что, по мнению профессиональных участников рынка, столичный кинокластер является настоящим прорывом, и благодаря ему Россия возвращается в число великих мировых кинематографических держав.

"Для этого у нашей страны есть все условия: школа, талант, опыт. И главное – рынок, который освободился после ухода голливудской продукции (по большинству, достаточно низкого качества) с экранов кинотеатров нашей страны. Уже сегодня мы можем гордиться десятками отечественных картин, снятых нашими мастерами в последнее время", – заключила она.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва – это крупнейший центр российской киноиндустрии. В настоящее время в столице снимают 90% отечественных фильмов, что составляет около 260 проектов ежегодно. В столице особое внимание уделяют поддержке креативной индустрии, ее обеспечивают всей необходимой инфраструктурой. В частности, для съемок строят павильоны, монтажные студии и натурные площадки, отметил мэр столицы.

