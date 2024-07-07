Фестиваль Green City пройдет на ВДНХ с 29 августа по 1 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ежегодный фестиваль цветов и экопродуктов Green City пройдет на ВДНХ с 29 августа по 1 сентября в павильоне № 33 на площади Промышленности. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В мероприятии будут участвовать более 70 компаний российских фермеров и садоводов. Гости смогут купить сортовые цветы, плодовые кустарники, саженцы садовых деревьев и хвойные растения, а также дачные инструменты, экотовары для дома и сада. Производители привезут крафтовые сыры, натуральные колбасы, сладости ручной работы, ароматные травяные сборы и чаи, мед, орехи и ягоды.

В рамках фестиваля состоится свыше 40 мероприятий. В зеленом лектории пройдут презентации, семинары и мастер-классы. Посетители узнают о самых необычных и красивых растениях Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина Российской академии наук. Эксперты-садоводы расскажут об уходе за дачными и комнатными растениями.

Для детей подготовят особую программу с занятиями по посадке живых растений "Сад на ладошке", изготовлению игрушек из сена и украшению мороженого.

Также на фестивале 31 августа пройдет мероприятие "День экологии и осознанного потребления".

Ранее в саду имени Н. Э. Баумана открылся благотворительный фестиваль "Город неравнодушных". Гостям подготовили насыщенную программу, включающую в себя мастер-классы, встречи со знаменитостями, маркет, а также площадку с животными и интерактивы. В мероприятии принимают участие более 40 некоммерческих организаций (НКО) столицы. На благотворительном маркете посетители могут приобрести предметы интерьера, посуду, свечи, игрушки и другие сувениры.

