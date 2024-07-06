Фестиваль "Город неравнодушных" открылся в саду имени Баумана

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" открылся в саду имени Н. Э. Баумана. Он продлится все выходные, 6 и 7 июля, с 11:00 до 21:00, передает ТАСС со ссылкой на председателя столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерину Драгунову.

По ее словам, гостям подготовили насыщенную программу, включающую в себя мастер-классы, встречи со знаменитостями, маркет, а также площадку с животными и интерактивы.

В мероприятии принимают участие более 40 некоммерческих организаций (НКО) столицы, уточнили в пресс-службе комитета. Например, на благотворительном маркете посетители могут приобрести предметы интерьера, посуду, свечи, игрушки и другие сувениры. При этом все средства от продажи направят на помощь подопечным НКО: детям, многодетным семьям, пожилым, людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и животным.

На мастер-классах, в свою очередь, эксперты НКО помогут горожанам расписать деревянные игрушки, создать бомбочку для ванны, освоить техники мыловарения и парфюмерного искусства.

Кроме того, на площадке с животными можно познакомиться с кошками и собаками, которые являются подопечными московских фондов и приютов, и при желании забрать питомца домой. Все животные на мероприятии привиты и стерилизованы.

"Уже сейчас с площадки в новый дом уехали четыре кошечки и две собачки. Можно приходить, делать добрые дела, помогать благотворительным фондам, помогать кому-то целенаправленно", – рассказала Драгунова.

Организаторы также позаботились и о детской части программы. Так, в саду они создали зону для пикников и детскую площадку с аниматором и шоу мыльных пузырей. А вечером всех желающих ждут киносеансы в летнем кинотеатре.

Между тем 6 июля также заработали более 20 тематических площадок по экстремальным видам спорта в "Лужниках". Для гостей организовали турниры и показательные выступления известных атлетов, соревнования и мастер-классы. Любителей единоборств пригласили поучаствовать в тренировке по фитбоксу и узнать секреты мастерства серебряного призера Олимпийских игр по боксу Роя Джонса-младшего.