Более 20 тематических площадок заработают в День спорта в "Лужниках"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

День московского спорта пройдет в комплексе "Лужники" 6 июля. Там заработают более 20 тематических площадок по экстремальным видам спорта, стритболу, стантрайдингу, настольному теннису, шахматам, футболу, воркауту, фигурному катанию, рыболовному спорту и сборке кубика Рубика, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Для гостей организуют турниры и показательные выступления известных атлетов, соревнования и мастер-классы. Любителей единоборств пригласят поучаствовать в тренировке по фитбоксу и узнать секреты мастерства серебряного призера Олимпийских игр по боксу Роя Джонса-младшего.

Также в рамках мероприятия пройдет тренировка по стретчингу, которую проведет гимнастка, спортивный блогер и основательница сети фитнес-студий Самира Мустафаева.

Гости праздника смогут встретиться с любимыми спортсменами на фан-встречах. Среди них Алина Загитова, Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Александра Трусова и многие другие. Для детей откроется специальная площадка, где проведут мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия.

Праздник начинается в 11:00.

Ранее москвичей и гостей столицы пригласили посетить тренировки по стретчингу и барре, которые пройдут 6 и 7 июля на нескольких площадках города. Занятия организуют в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Участники смогут развить гибкость тела, снять мышечные боли и спазмы, расслабить спину, улучшить осанку и общее самочувствие.



День московского спорта пройдет в СК "Лужники"



