Уже более 80 НКО приняли участие в фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!" к настоящему моменту приняли участие свыше 80 столичных некоммерческих организаций (НКО), рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерина Драгунова.

Она уточнила, что за время, прошедшее с 3 июня, московские НКО провели в рамках фестиваля более 220 мероприятий.

"Площадки фестиваля – место притяжения самых добрых событий и небезразличных москвичей. Здесь проходят творческие и спортивные мастер-классы, турниры по настольным играм, занятия йогой, танцами, кулинарные уроки и другие мероприятия столичных благотворительных фондов и НКО", – приводит слова председателя комитета портал мэра и правительства столицы.

Так, посетители площадки фестиваля, расположенной на площади Славы на Волгоградском проспекте (владение 119), 5 июля смогут принять участие в изготовлении животных, цветов и прочих поделок из бумаги. Мастер-класс по оригами организовывается центром культуры "Добрый путь". Мероприятие запланировано на 12:00.

Уже 8 июня в 12:00 москвичи смогут заняться творчеством на мастер-классе "Фантазийная Москва", который будет организован НКО "Радость детства". Все посетители получат кисти, краски и холсты, после чего смогут приступить к созданию пейзажей столицы. Мероприятие состоится в яблоневом саду по адресу Бирюлевская улица, дом 56. Спустя два дня, 10 июля, здесь же гости фестиваля смогут нарисовать натюрморты. Мастер-класс под названием "Городские цветы" начнется в 12:00.

Союз деятелей музыки, кино и телевидения 9 июля проведет мастер-класс по актерскому мастерству. В ходе занятия раскрепоститься и раскрыть свой актерский талант смогут как уже взрослые, так и юные москвичи. Гости могут прийти на мероприятие к 12:00 на Волгоградский проспект (владение 119).

Кроме того, на фестивальной площадке, расположившейся на Митинской улице (владение 31), 9 июля в период с 14:00 до 20:00 представители музея народной игрушки "Забавушка" будут проводить мастер-классы по росписи глиняных свистулек. Всем участникам представится возможность познакомиться с коллекцией игрушек и народными традициями, а также подробно изучить такие понятия, как цвет, узор и сюжет.

На другой фестивальной площадке, которая находится на Ореховом бульваре (владение 24, строение 1), 7 июля в шале анимации № 1 состоится занятие по йоге для будущих мам. Его организатором станет преподаватель и перинатальный психолог Ассоциации профессиональных доул. Так называются профессиональные помощницы, которые оказывают физическую, эмоциональную и информационную поддержку женщинам в период до, во время и после родов. Все жительницы Москвы, которые захотят прийти на занятие, смогут узнать о специальных упражнениях для беременных и о подготовке к родам. С собой желающим поучаствовать необходимо будет взять коврик и удобную одежду. Мероприятие начнется в 12:00.

Кроме того, встреча доул с будущими мамами пройдет в парке "Сокольники" 10 июля в 10:00. Она тоже будет организована командой Ассоциации профессиональных доул. Посетителям предлагают провести время за общением в ходе чаепития. Пикник состоится в культурно-образовательном пространстве "Букводом" по адресу 5-й Лучевой просек, дом 1.

В рамках масштабного фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" также пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных", приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Он состоится в саду имени Н. Э. Баумана. Гости фестиваля смогут посетить маркет с разнообразными товарами, бесплатные мастер-классы и площадку "Пушистый друг".

