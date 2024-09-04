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04 сентября, 07:55

Культура

"Звезды советского экрана": лучшие роли Сергея Никоненко

"Звезды советского экрана": лучшие роли Сергея Никоненко

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Январь 1970 года. На обложке журнала "Советский экран" один из самых востребованных актеров отечественного кино – Сергей Никоненко. Порой коллеги этого актера шутили следующим образом: "Нельзя переиграть ребенка, кошку и… Сергея Никоненко!".

Почему на съемках "Войны и мира" Никоненко велели представлять себя барышней? Из-за чего он едва не погиб на площадке эпопеи "Освобождение"? Почему актер хотел отказаться от съемок в "Неоконченной пьесе для механического пианино"? Какой курьез случился с ним во время работы над фильмом "Тема"? И как артист дважды спас картину "Завтра была война"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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