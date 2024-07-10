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10 июля, 16:30

Культура

"Сити": серия картин "Руанский собор" возглавила топ полотен Моне

"Сити": серия картин "Руанский собор" возглавила топ полотен Моне

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Команда проекта "Сити" составила топ полотен художника-импрессиониста Клода Моне, выставленных в ГМИИ имени А. С. Пушкина. Первое место заняла серия картин "Руанский собор", написанная в 1892–1895 годах.

Второе место заняла работа "Городок Ветей", созданная в 1901 году в городе Лавакур. Завершила топ картина "Сирень на солнце", датированная 1872–1873 годами.

Всего в экспозиции ГМИИ имени А. С. Пушкина представлены 11 картин импрессиониста. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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