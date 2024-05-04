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04 мая, 12:45

Культура

"Раскрывая тайны звезд": внезапный успех

"Раскрывая тайны звезд": внезапный успех

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Внезапный успех в актерской профессии считается редкостью. И приходит он, как правило, тогда, когда его не ждут. Для кого-то неожиданная слава становится испытанием, а кому-то дает путевку в лучшую жизнь.

Каким-то актерам удается испытать радость внезапного успеха совсем в юном возрасте, а кто-то ждет его годами. Но когда бы этот успех не пришел, ему всегда рады: это ли не счастье для актера – ощутить народную любовь и настоящую славу?

Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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