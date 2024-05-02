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02 мая, 08:00

Культура

Отрывки из мифов Древней Греции покажут в культурном центре "Марьина Роща" в Москве

Отрывки из мифов Древней Греции покажут в культурном центре "Марьина Роща" в Москве

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В столичном культурном центре "Марьина Роща" 15 мая покажут отрывки из мифов Древней Греции. Зрители увидят сцены из четырех произведений: "Медея", "Антигона", "Электра" и "Ифигения в Авлиде".

В Московском музее современного искусства (MMOMA) открылась выставка "Солнечный сад". Она приурочена к 90-летию художника Зураба Церетели.

Подробности об этих и других культурных событиях – в эфире телеканала Москва 24.

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