02 мая, 08:00Культура
Отрывки из мифов Древней Греции покажут в культурном центре "Марьина Роща" в Москве
В столичном культурном центре "Марьина Роща" 15 мая покажут отрывки из мифов Древней Греции. Зрители увидят сцены из четырех произведений: "Медея", "Антигона", "Электра" и "Ифигения в Авлиде".
В Московском музее современного искусства (MMOMA) открылась выставка "Солнечный сад". Она приурочена к 90-летию художника Зураба Церетели.
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