Отрывки из мифов Древней Греции покажут в культурном центре "Марьина Роща" в Москве

В столичном культурном центре "Марьина Роща" 15 мая покажут отрывки из мифов Древней Греции. Зрители увидят сцены из четырех произведений: "Медея", "Антигона", "Электра" и "Ифигения в Авлиде".

В Московском музее современного искусства (MMOMA) открылась выставка "Солнечный сад". Она приурочена к 90-летию художника Зураба Церетели.

Подробности об этих и других культурных событиях – в эфире телеканала Москва 24.