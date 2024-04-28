Танк "Леопард" представят на выставке военной техники на Поклонной горе

Танк "Леопард" 2А6 представят на выставке иностранной военной техники на Поклонной горе, которая откроется 1 мая. БТР эвакуировали с поля боя под Авдеевкой в апреле 2024 года.

Уточняется, что операция по его эвакуации была сложной. Танк сдвинули с места только после того, как российские военные разорвали гусеницы подрывом. Военные отметили, что по технической скорострельности этот танк можно сравнить с российским Т-90.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.