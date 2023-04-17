11 произведений искусства вошли в digital-маршрут Новой Третьяковки

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Государственная Третьяковская галерея и "ВКонтакте" запускают совместный проект, который позволит узнать больше об искусстве и по-новому взглянуть на 11 шедевров русских художников в постоянной экспозиции Новой Третьяковки.

Отправиться в digital-путешествие можно в сообществе Третьяковской галереи "ВКонтакте": достаточно перейти в сообщения и написать слово "Привет" для активации виртуального проводника.

Пользователям будет предложен ознакомительный онлайн-маршрут, который можно пройти, находясь в любой точке мира, и интерактивный маршрут, доступный только при посещении галереи. Чтобы пройти его, необходимо отсканировать камерой "ВКонтакте" QR-код в фотозоне или зоне входа в экспозицию в здании Новой Третьяковки. Этот маршрут будет доступен посетителям до конца 2023 года.

Главный digital-маршрут в Новой Третьяковке проходит от картины к картине. Рядом с каждым экспонатом на стене расположен QR-код. Его необходимо отсканировать камерой "ВКонтакте", чтобы открыть доступ к информации о произведении и уникальному контенту. Посетители смогут увидеть серию коротких роликов о шедеврах XX века от "VK Клипов": они доступны эксклюзивно только на офлайн-маршруте. Виртуальный проводник предложит образовательную статью или видео с интересными фактами о произведении, а проникнуться настроением картины поможет специальный плейлист от "VK Музыки". При прохождении маршрута пользователи смогут получить уникальные стикеры и принять участие в розыгрыше коллекционной одежды – свитеров, футболок и шарфов, созданных по мотивам сюжетов известных картин. проходит от картины к картине. Рядом с каждым экспонатом на стене расположен QR-код. Его необходимо отсканировать камерой "ВКонтакте", чтобы открыть доступ к информации о произведении и уникальному контенту. Посетители смогут увидеть серию коротких роликов о шедеврах XX века от "VK Клипов": они доступны эксклюзивно только на офлайн-маршруте. Виртуальный проводник предложит образовательную статью или видео с интересными фактами о произведении, а проникнуться настроением картины поможет специальный плейлист от "VK Музыки". При прохождении маршрута пользователи смогут получить уникальные стикеры и принять участие в розыгрыше коллекционной одежды – свитеров, футболок и шарфов, созданных по мотивам сюжетов известных картин. Узнать много нового про картины из постоянной экспозиции Новой Третьяковки можно и онлайн из любой точки мира. Для этого виртуальный проводник предложит пользователям ознакомительный маршрут. В нем доступны интересные факты о создании музея и история его появления с редкими архивными фото. При прохождении онлайн-маршрута есть возможность получить приветственную часть стикеров, проверить свои знания в области искусства, примерить AR-маску в "VK Клипах" и ответить в коротком ролике на вопросы о живописи.

"Все сервисы VK имеют большую социальную значимость: объединяют наших пользователей, обогащают их духовную жизнь и помогают получать новые знания. Для поддержки искусства мы запускаем серию проектов "Место встречи с искусством". Первый проект в рамках серии – партнерство с Третьяковской галереей. Для нас важно быть проводником в мир культуры и искусства и привлекать в него новую аудиторию", – отметила директор по развитию социально значимых сервисов VK Ольга Гамза.

Ранее стало известно, что почти 100 артистов выступят этим летом на фестивале VK Fest. Это музыканты, хиты которых больше всего популярны среди пользователей "ВКонтакте", постоянные участники чартов "VK Музыки", знаменитые рэп-исполнители, герои альтернативной сцены и восходящие звезды.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!