Международная федерация конного спорта допустила россиян до соревнований

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Международная федерация конного спорта (FEI) одобрила участие российских спортсменов в соревнованиях, но в нейтральном статусе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации конного спорта России (ФКСР).

Решение об участии российских атлетов и лошадей было принято после длительных переговоров сторон. Посетить соревнования также дали возможность спортсменам из Белоруссии.

Условия и сроки реализации данного решения будут предложены на утверждение исполкому FEI во время телеконференции в декабре 2023 года.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не стала снимать ограничения с российских спортсменов. В предстоящем сезоне атлеты из РФ по-прежнему будут находиться под санкциями организации и не выступят на международных соревнованиях по видам спорта.



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