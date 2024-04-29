"Звезды советского экрана": "Кубанские казаки"

В июле 1964 года читатели журнала "Советский экран" увидели на страницах эмоциональный призыв: "Киноклассику на экран!" Дело в том, что многие из полюбившихся фильмов посмотреть еще раз было невозможно, так некоторые киноленты начали восстанавливать и возвращать к показу. В этой связи редакцию завалили письмами с вопросам о том, когда дойдет очередь до музыкальной комедии "Кубанские казаки".

Пленка чудом уцелела, пролежав на полке больше 10 лет. Все это время картина была под запретом.

Какие скандалы разгорелись вокруг фильма "Кубанские казаки" в процессе съемок и после них? Действительно ли режиссер Иван Пырьев запретил снимать Екатерину Савинову из-за того, что она не ответила ему взаимностью? Кто на самом деле написал песню "Ой, цветет калина", которую до сих пор считают народной? И почему картину после успешной премьеры запретили и не показывали больше 10 лет? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".