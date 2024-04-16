Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 апреля, 13:15

Новости

Собянин: школьные театры получат активное развитие в ближайшие пять лет

Собянин: школьные театры получат активное развитие в ближайшие пять лет

Новости часа: юбилейный конкурс "Новатор Москвы" бьет рекорды по числу заявок

Собянин: число заявок на конкурс "Новатор Москвы" превысило 2,7 тысячи

Сергей Собянин сообщил о планах обновления парка "Сокольники"

Собянин рассказал о развитии дополнительного образования в Москве

"Мой район. Новости": Собянин открыл новую школу на севере Москвы

Собянин: для студентов Бауманки построили многофункциональный комплекс

Собянин: современный городской квартал строится на месте бывшей промзоны в СЗАО

Собянин открыл новую школу в районе Ховрино

Новости часа: ГИБДД проведет усиленный рейд в Москве

Сфера дополнительного образования в Москве активно улучшается. Для этого в столице работают не только школы, но и дворцы творчества. В ближайшие пять лет развитие получат школьные театры, фестивали спорта, турниры по киберспорту, а также историческое просвещение. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Например, во Дворце пионеров ребята могут записаться в одну из примерно 1,5 тысячи секций. Сделать это можно на портале mos.ru. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобразованиевидеоЕлизавета ЯкушеваИван ЕвдокимовКсения Поликарпова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика