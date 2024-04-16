Собянин: школьные театры получат активное развитие в ближайшие пять лет

Сфера дополнительного образования в Москве активно улучшается. Для этого в столице работают не только школы, но и дворцы творчества. В ближайшие пять лет развитие получат школьные театры, фестивали спорта, турниры по киберспорту, а также историческое просвещение. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Например, во Дворце пионеров ребята могут записаться в одну из примерно 1,5 тысячи секций. Сделать это можно на портале mos.ru. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.