Собянин объявил о приеме заявок на ИТ-конкурс "Лидеры цифровой трансформации"

В Москве начинают принимать заявки на участие в конкурсе "Лидеры цифровой трансформации". Как написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, это самый масштабный в стране международный хакатон, где разрабатывают новые продукты и сервисы по запросу города и бизнеса.

В 2024 году перед участниками конкурса поставят 25 задач и впервые – от региональных властей. Победители хакатона получат один миллион рублей и возможность внедрить свои разработки.

Заявки могут подать ИТ-специалисты старше 18 лет до 5 июня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.