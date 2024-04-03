Собянин дал старт конкурсу "Лидеры цифровой трансформации"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве стартовал прием заявок на конкурс "Лидеры цифровой трансформации". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Это самый масштабный в стране международный хакатон, в ходе которого разрабатываются новые продукты и сервисы по запросу города и бизнеса", – информировал мэр.

Для участников подготовят 25 задач от города, бизнеса и от региональных властей – администрации Волгоградской области и правительства Камчатского края. Победители, представившие лучшие цифровые решения, получат один миллион рублей и возможность внедрить собственные разработки.

Для занявших вторые и третьи места выделят суммы в 600 и 400 тысяч рублей соответственно. Общий призовой фонд конкурса составит 50 миллионов рублей.

Заключительная часть хакатона состоится с 28 по 29 июня в рамках молодежного технологического фестиваля "Лидеры цифровой трансформации" в кластере "Ломоносов".

За пять лет участие в конкурсе приняли более 30 тысяч человек. Они представили свыше 1,7 тысячи решений и создали более 60 стартапов.

Подать заявку на участие в конкурсе могут лица старше 18 лет на сайте Агентства инноваций Москвы.

Между тем в Москве продолжается прием заявок на конкурс "Молодежная столица в эфире". Благодаря состязанию в столице появятся перспективные кадры в медиасфере среди молодых горожан. Принять участие можно в одном из семи направлений, среди которых есть "Редакция", Дизайн", "СММ" и другие.

