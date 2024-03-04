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04 марта, 16:45

Общество

В Москве прошли всероссийские интеллектуальные состязания для формирования ИТ-элиты страны

В Москве прошли всероссийские интеллектуальные состязания для формирования ИТ-элиты страны

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В Москве состоялся полуфинал всероссийского математического турнира для студентов "День влюбленных в математику" от Центрального университета и ИТМО. В нем участвовали команды из разных университетов страны, борющихся за статус ведущих математических центров.

Это только одно из событий от Центрального университета, направленных на популяризацию математики среди студентов и школьников на федеральном уровне. Вуз также провел в столице "Математическую Регату" для учеников 10-х классов совместно с НИУ ВШЭ. В ней приняли участие 280 школьников и более 30 членов жюри-математиков.

Тем временем для учеников 10–11 классов до 14 марта продлится регистрация на кейс-чемпионат DEADLINE. Школьники предложат свои идеи применения искусственного интеллекта в образовании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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