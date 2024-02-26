Ректор РАНХиГС рассказал об особенностях обучения студентов

Российские вузы уже начинают готовиться к приемной кампании. Среди них – РАНХиГС. В 2023 году туда поступило рекордное количество заявлений от абитуриентов.

Во время обучения будущие губернаторы, главы госкорпораций и бизнесмены обязательно рассматривают пример столицы. На занятия к студентам-управленцам приходят и представители команды Москвы, рассказал ректор академии Алексей Комиссаров.

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