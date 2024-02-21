"Московская техническая школа" запустила 8 курсов по химическим технологиям

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

"Московская техническая школа" (МТШ) открыла восемь образовательных курсов по направлению "Передовые химические технологии". Новые знания инженеры будут применять во многих отраслях промышленности, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

С его слов, образовательная база проекта активно развивается, расширяется перечень направлений и число курсов. В данный момент МТШ вместе с московскими вузами разработала и запустила восемь курсов по передовым технологиям химпрома, с помощью которых граждане получат знания в сфере технологий производства полимерных материалов и печатных плат, авиационного материаловедения и других, отметил он.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что привлечение научных организаций и предприятий химотрасли помогает создавать образовательную инфраструктуру для подготовки профессионалов. На сегодняшний день в развитии направления и укреплении технологического суверенитета РФ участвуют 17 партнеров, уточнил он.

Отмечается, что вместе с РХТУ имени Д. И. Менделеева запущены четыре курса, с РТУ МИРЭА – три программы, а с РЭУ имени Г. В. Плеханова разработали один курс.

Уточняется, что после прохождения обучения все участники получат удостоверение о повышении квалификации.

Ранее сообщалось, что МТШ запустила 16 курсов по беспилотному транспорту. В данный момент беспилотные системы используются во многих отраслях экономики, в связи с этим количество курсов по данной теме в будущем хотят увеличить.

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