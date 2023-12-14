Курс по направлению "Аддитивные технологии" появился в "Московской технической школе"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Московская техническая школа" ("МТШ") вместе с Национальным исследовательским технологическим университетом "МИСИС" запустили дистанционный курс "Стандартизация передовых производственных технологий" в рамках направления "Аддитивные технологии". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Создание средств взаимодействия между разработчиками и производителями продукции – одна из ключевых задач при формировании стандартов в цифровой среде", – заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, чтобы цифровая среда устойчиво функционировала, в разных отраслях экономики используют продукты, которые получают с применением передовых технологий производства, в том числе аддитивных.

Новый курс позволит изучить данный вопрос и приобрести актуальные компетенции по оценке эффективности результатов разработки в области стандартизации и метрологического обеспечения, уточнил Овчинский.

Отмечается, что длина курса – 16 академических часов. Он будет полезен сотрудникам промышленных предприятий атомной отрасли, железнодорожного и автомобильного транспорта, машино- и судостроения, и преподавателям. После прохождения курса дается удостоверение о повышении квалификации государственного образца.

На данный момент аддитивные технологии являются перспективным направлением производства, считает директор передовой инженерной школы "Материаловедение, аддитивные и сквозные технологии" Национального исследовательского технологического университета "МИСИС" Иван Иванов.

Он подчеркнул, что промышленники часто сталкиваются с барьерами при их внедрении, потому что отсутствуют разрешительная и нормативная документация. Курс же познакомит желающих с решениями этого вопроса и поможет понять, какой путь нужно пройти для аттестации аддитивных материалов и технологий.

Ранее правительство и ведущие образовательные организации Москвы подписали соглашение о взаимодействии в подготовке кадров по направлению "Передовые химические технологии" в рамках проекта "МТШ".

До этого "МТШ" открыла 16 курсов по беспилотному транспорту. Сейчас беспилотные системы применяются в логистике, строительстве, сельском хозяйстве, мониторинге территорий, поиске пропавших людей и для выполнения других задач. В связи с этим число курсов по теме планируют увеличивать.

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