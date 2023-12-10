Новое образовательное направление открылось в "Московской технической школе"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство и ведущие образовательные организации Москвы подписали соглашение о взаимодействии в подготовке кадров по направлению "Передовые химические технологии" в рамках проекта "Московская техническая школа" ("МТШ"). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Вице-мэр обратил внимание, что в Москве функционируют около 260 предприятий химической промышленности. Отрасль критически важна для технологического суверенитета столицы.

"Благодаря новому направлению "Московской технической школы" сотрудники предприятий этой отрасли повысят свои компетенции для создания в Москве конкурентоспособных продуктов и технологий химпрома", – цитируют Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

В рамках направления можно будет обучиться на курсах "Технологии малотоннажных химических продуктов", "Полимерные и композиционные материалы", "Особо чистые вещества для фотоники и микроэлектроники" и "Материалы для авиационной и космической промышленности". Для студентов также организуют конференции и другие мероприятия, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

"МТШ" была открыта правительством Москвы в 2021 году. Для сотрудников предприятий предусмотрено более 120 программ повышения квалификации.

До этого "МТШ" открыла 16 курсов по беспилотному транспорту. Сейчас беспилотные системы применяются в логистике, строительстве, сельском хозяйстве, мониторинге территорий, поиске пропавших людей и для выполнения других задач. В связи с этим число курсов по теме планируют увеличивать.



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