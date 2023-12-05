Алиса начала озвучивать родителям данные об успеваемости детей из МЭШ

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Голосовой помощник "Алиса" начал озвучивать школьникам домашние задания, оценки и другие данные из "Московской электронной школы" (МЭШ). Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Новые функции помогут родителям и самим детям всегда быть в курсе учебных задач и других важных аспектов школьной жизни. Теперь им достаточно произнести одну фразу, чтобы получить информацию об успехах ребенка, предметах, пропусках занятий, датах каникул и многое другое", – рассказала она.

В пресс-службе комплекса соцразвития Москвы пояснили, что получить данные об успеваемости ребенка можно, сказав: "Как дела в школе?" После этого Алиса озвучит информацию об оценках, расскажет, вовремя ли ребенок пришел в школу и предоставит другую информацию.

Помимо этого, голосовой помощник распознает и другие вопросы от пользователей. Они могут спросить Алису о том, что задано на дом, после чего она озвучит задания и перечислит уже выполненные.

До этого студенту столичных колледжей получили доступ к сервису "Горизонты" на площадке МЭШ. Он имеет широкий набор городских мероприятий, нацеленных на интеллектуальное и культурное развитие школьников и студентов, их интересов и увлечений, формирование активной жизненной и гражданской позиции. Пользователям сервиса доступно 11 направлений.



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