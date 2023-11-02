Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Московская техническая школа" открыла два новых курса повышения квалификации – "Промышленный дизайн" и "Искусственный интеллект". Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Мы постоянно развиваем проект, наращивая его масштабы. Так, совместно с МГТУ "Станкин" разработали и запустили две новые программы повышения квалификации по промышленному дизайну и искусственному интеллекту в промышленности", – цитируют его не портале мэра и правительства Москвы.

Курс "Промышленный дизайн" рассчитан на 40 академических часов. Он позволит изучить инструменты дизайн-исследований, основы дизайн-мышлений и научиться генерировать идеи.

Программа "Искусственного интеллекта" рассчитана на 72 академических часа. Курс состоит из трех модулей: "Основы машинного обучения", "Продвинутое машинное обучение в промышленности" и "Нейронные сети в промышленности".

"Московская техническая школа" работает с 2021 года. Она позволят инженерам обрести новые знания, тем самым повысив профессиональную квалификацию.

До этого стало известно, что число курсов в "Московской технической школе" в 2023 году увеличилось почти в два раза. Для сотрудников промышленных предприятий сегодня есть 123 программы повышения квалификации. Они реализуются при партнерстве школы более чем со 100 образовательными учреждениями.

