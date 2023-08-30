Сергунина пригласила педагогов юных инженеров на курсы "Академия робототехники"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве стартовал прием заявок на курсы "Академия робототехники", предназначенные для преподавателей, обучающих юных инженеров. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя градоначальника Наталью Сергунину.

"Соревнования по робототехнике проводятся в Москве с 2020 года. Они помогают юным инженерам раскрыть свой потенциал, <...> заявить о себе. Для успешного выступления ребятам необходимы помощь и поддержка подготовленных наставников. На их обучение и направлены новые курсы", – сказала вице-мэр.

Прием заявок продлится до 1 октября, а сами занятия пройдут с 12 по 15 октября в образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ. В рамках курса педагоги изучат, как устроены международные образовательные STEAM-соревнования по робототехнике, а также подготовятся к предстоящему сезону национального чемпионата по робототехнике "Красноярск 5.0".

Отмечается, что участники занятий будут разделены по группам в зависимости от возраста их учеников. Так, преподаватели детей в возрасте 4–6 лет попадут в категорию "Лига открытий", в "Лиге исследований" окажутся учителя детей 6–9 лет, в "Лиге решений" – наставники групп 10–14 лет, а в "Лиге технологий" – групп 14–18 лет.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что за последние 2,5 года в "Московской технической школе" обучились более 1,2 тысячи сотрудников столичных промышленных предприятий. По словам мэра, наличие такого образовательного учреждения способствует устранению дефицита инженерных кадров.

