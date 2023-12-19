За два года по специальности "цифровой инженер" подготовлено около 800 специалистов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Порядка 800 человек обучились по специальности "Цифровой инженер" в 2022 и 2023 годах по программам, разработанным в Москве. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, столичный опыт цифровизации начнет транслироваться и в российские регионы. Кадры для строительства будущего активно готовятся "цифровыми академиями" российских IT и строительных компаний, уточнил он.

"Теперь специалисты, получившие квалификацию "Цифровой инженер ПТО", могут работать в электронном виде с исполнительной строительной документацией (И так далее)", – сказал Бочкарев.

Вице-мэр добавил, что программа подготовки специалистов была разработана в столице ГК "Аметист Групп". Помимо Москвы, она представлена в 14 российских регионах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Алтайском крае, Казани, Дагестане и ряде других.

Кроме того, продолжил Бочкарев, в скором времени будет реализован ряд программ для цифровых снабженцев, инженеров, прорабов, а также руководителей строительных проектов и организаций. Вместе с тем заммэра рассказал о планах на следующий год. Так, планируется обучить 2 тысячи цифровых строителей в Москве и регионах, свыше 50% из них будут работать в столице.

Ранее стало известно, что "Московская техническая школа" (МТШ) совместно с Национальным исследовательским технологическим университетом МИСИС представила онлайн-курс "Стандартизация передовых производственных технологий" в рамках направления "Аддитивные технологии".

Как уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, курс поможет приобрести актуальные компетенции по оценке эффективности результатов разработки в области стандартизации и метрологического обеспечения.

Почти 1,5 тыс инженеров закончили Московскую техническую школу