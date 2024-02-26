Собянин: за архитектурную премию Москвы поборется рекордное число участников

За главную архитектурную премию Москвы поборется рекордное количество участников. Подробности появились в телеграм-канале Сергея Собянина.

В 2024 году на конкурс подали 178 заявок. Среди проектов – транспортные объекты, медицинские, образовательные и культурные учреждения, дома по программе реновации и другое. Победителей объявят летом, всего вручат 12 наград.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.