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26 февраля, 11:45

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Собянин: за архитектурную премию Москвы поборется рекордное число участников

Собянин: за архитектурную премию Москвы поборется рекордное число участников

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Мэр Москвы рассказал, как город поддерживает выпуск инновационной продукции

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За главную архитектурную премию Москвы поборется рекордное количество участников. Подробности появились в телеграм-канале Сергея Собянина.

В 2024 году на конкурс подали 178 заявок. Среди проектов – транспортные объекты, медицинские, образовательные и культурные учреждения, дома по программе реновации и другое. Победителей объявят летом, всего вручат 12 наград.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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