Более 100 островков безопасности появятся на дорогах в Москве

На столичных дорогах появится более 100 новых островков безопасности. Треугольную разметку нанесут рядом с пешеходными переходами.

Островки безопасности нужны для тех людей, которые не всегда успевают перейти улицу быстро, например, для детей и для пожилых горожан.

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