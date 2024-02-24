24 февраля, 13:30Город
Более 100 островков безопасности появятся на дорогах в Москве
На столичных дорогах появится более 100 новых островков безопасности. Треугольную разметку нанесут рядом с пешеходными переходами.
Островки безопасности нужны для тех людей, которые не всегда успевают перейти улицу быстро, например, для детей и для пожилых горожан.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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