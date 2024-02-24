Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 13:30

Город

Более 100 островков безопасности появятся на дорогах в Москве

Более 100 островков безопасности появятся на дорогах в Москве

День китайских фонарей организовали на ВДНХ 24 февраля

В Москве появятся более 100 новых островков безопасности

Более 20 программ поддержки от города доступны московским промышленникам

Тематическую программу в честь Дня защитника Отечества подготовили в парке "Патриот"

Кадры с утренней прогулки пумы Габриэля показали в Московском зоопарке

Мэр Москвы: построим в ТиНАО дорогу от Саларьева до Калужского шоссе

"Мой район. Новости": более 300 пешеходных переходов откроют в Москве

"Мой район. Новости": капремонт второго корпуса Боткинской больницы завершат весной

"Мой район. Новости": новый мост свяжет Филевскую и Мнёвниковскую поймы в Москве

На столичных дорогах появится более 100 новых островков безопасности. Треугольную разметку нанесут рядом с пешеходными переходами.

Островки безопасности нужны для тех людей, которые не всегда успевают перейти улицу быстро, например, для детей и для пожилых горожан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городтранспортвидеоИван ЕвдокимовВиктория Коннова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика