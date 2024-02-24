Собянин сообщил о планах строительства дублера МКАД в ТиНАО

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Дорога, которая соединит Саларьево и Калужское шоссе, появится в ТиНАО. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, дорога станет полноценным дублером МКАД и трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, а также соединит Филимонковское шоссе и строящуюся дорогу Мамыри – Пенино – Шарапово. В рамках проекта будет возведено две эстакады и мост через реку Сосенку.

Градоначальник отметил, что длина новой трассы будет более пяти километров. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2028 году.



Мэр Москвы напомнил, что в ТиНАО уже построено больше 380 километров дорог, среди них – 10 различных дублеров МКАД и ЦКАД.

Ранее Собянин рассказал о строительстве моста в Мнёвниковской пойме. Он отметил, что мост улучшит транспортное обслуживание ближайших районов с населением около 300 тысяч человек. Мэр также заметил, что мост не только улучшит транспортную ситуацию, но и станет украшением города.

Новую дорожную развязку построят на пересечении Открытого шоссе и МСД