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21 февраля, 18:30

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"Мой район. Новости": Сергей Собянин рассказал о строительстве моста в Мнёвниковской пойме

"Мой район. Новости": Сергей Собянин рассказал о строительстве моста в Мнёвниковской пойме

Собянин рассказал о программах поддержки высокотехнологичного бизнеса в Москве

Сергей Собянин рассказал о строительстве моста в Мнёвниковской пойме

Новости часа: мэр Москвы рассказал о развитии территории Мнёвниковской поймы

Мэр Москвы рассказал о развитии территории Мнёвниковской поймы

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Собянин: мост между Мнёвниковской и Филевской поймами достроим в этом году

Сергей Собянин рассказал о строительстве моста в Мнёвниковской пойме

Новости часа: ежедневно в Москве проводят около 500 экскурсий

Ежедневно в Москве проводят около 500 экскурсий – Сергей Собянин

Новый автомобильный мост соединит Шелепихинскую набережную и мост, который строится через Москва-реку, рассказал Сергей Собянин. Таким образом, с Шелепихинской набережной можно будет проехать до Северо-Западной хорды. Работы на объекте обещают закончить до конца 2024 года.

Всего в Мнёвниковской пойме планируют построить 17 километров дорог, в том числе два велопешеходных моста через Москву-реку. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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