"Мой район. Новости": Сергей Собянин рассказал о строительстве моста в Мнёвниковской пойме

Новый автомобильный мост соединит Шелепихинскую набережную и мост, который строится через Москва-реку, рассказал Сергей Собянин. Таким образом, с Шелепихинской набережной можно будет проехать до Северо-Западной хорды. Работы на объекте обещают закончить до конца 2024 года.

Всего в Мнёвниковской пойме планируют построить 17 километров дорог, в том числе два велопешеходных моста через Москву-реку. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".