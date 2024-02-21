Капремонт корпуса № 2 Боткинской больницы выполнен почти наполовину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Капитальный ремонт корпуса № 2 Боткинской больницы в Москве выполнен почти на 40%. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

По его словам, трехэтажное кирпичное здание площадью свыше трех тысяч квадратных метров построили в 1909 году, до 1937 года оно достраивалось. Его инженерные системы и некоторые конструкции были в неудовлетворительном состоянии, в связи с чем было решено провести капремонт, уточнил Бирюков и добавил, что корпус является объектом культурного наследия, поэтому в нем проведут необходимые реставрационные работы.

Отмечается, что рабочие уже усилили конструкции здания, заменили плиты перекрытий, сделали стяжку пола, обновили стропильную систему и покрытие кровли. В данный момент прокладываются системы электро- и водоснабжения, отопления, канализации, кондиционирования и вентиляции. Более того, сооружаются перегородки общей площадью более 1,8 тысячи "квадратов", с помощью которых выделят палаты, лечебные зоны, технические помещения, кабинеты врачей и медперсонала.

Фасад корпуса площадью почти три тысячи "квадратов" входит в предмет охраны. Его покрасят по штукатурке и кирпичу – характерным для первой половины ХХ века способом. Специалисты также сохранят карнизы, горизонтальный графический руст на уровне первого этажа, металлические козырьки над входами и исторические полукруглые своды Монье на лестничных пролетах.

Уточняется, что в здании установят 47 окон и 196 дверей. Помимо этого, восстановят лестницы с фигурными металлическими ограждениями и метлахскую плитку на площадках.

Капремонт корпуса закончат в четвертом квартале текущего года. После этого на прилегающей территории проведут благоустройство.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году планируется завершить капремонт еще двух корпусов Боткинской больницы. Речь идет о терапевтическом корпусе № 8 и научно-академическом № 10, уточнил мэр.

Во время работ специалисты отремонтируют фасады и кровли зданий, обновят внутренние инженерные системы, окна и двери, приведут в порядок входные группы, а также установят новые лифты и пандусы, отметил Собянин.

"Актуальный репортаж": как проходит модернизация Боткинской больницы