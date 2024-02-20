Более 100 тыс малых и средних предприятий появилось в столице за год

В Москве появилось более 100 тысяч новых малых и средних предприятий за год. Больше всего выросло число индивидуальных предпринимателей – на 11%.

По статистике каждый 12-й бизнес в Москве начинает работать при поддержке города. Для предпринимателей разработаны программы льготного кредитования, налажена помощь в подготовке регистрационных документов, запущены обучающие курсы. Такие меры резко повышают шансы бизнеса на выживаемость.

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