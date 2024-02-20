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Новости

20 февраля, 07:15

Экономика

Более 100 тыс малых и средних предприятий появилось в столице за год

Более 100 тыс малых и средних предприятий появилось в столице за год

Новости часа: в Москве зарегистрировано более 1,5 миллиона самозанятых

Новости часа: в Москве зарегистрировано более 1,5 млн самозанятых – Сергей Собянин

"Торги Москвы": какие возможности предоставляет портал поставщиков заказчикам и бизнесу

Новости часа: число самозанятых в столице увеличилось на 329 тыс человек

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Новости часа: более 360 млрд рублей заработали самозанятые в Москве

Собянин: число самозанятых в Москве увеличилось на 329 тысяч человек

Новости часа: в Москве зарегистрировано более 1,5 млн самозанятых

В Москве зарегистрировано более 1,5 млн самозанятых – Сергей Собянин

В Москве появилось более 100 тысяч новых малых и средних предприятий за год. Больше всего выросло число индивидуальных предпринимателей – на 11%.

По статистике каждый 12-й бизнес в Москве начинает работать при поддержке города. Для предпринимателей разработаны программы льготного кредитования, налажена помощь в подготовке регистрационных документов, запущены обучающие курсы. Такие меры резко повышают шансы бизнеса на выживаемость.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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