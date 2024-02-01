"Техно": мошенники научились подделывать аудио и видео с помощью ИИ

С помощью искусственного интеллекта мошенники научились создавать поддельные видео- и аудиодипфейки. Так, школьница отдала 275 тысяч рублей мошенникам, которые сгенерировали голос ее бабушки.

Подобные файлы злоумышленники создают и с известными личностями, где те рекламируют сомнительные сайты и услуги. Как отмечают юристы, бороться с распространением дипфейков непросто.

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