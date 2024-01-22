Москва предоставила свыше 200 грантов на тестирование инноваций

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Технологические компании Москвы, которые тестируют свои разработки, могут рассчитывать на финансовую помощь от столицы. Со старта программы в апреле 2022 года власти города одобрили бизнесменам 214 заявок на общую сумму 370 миллионов рублей, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Отмечается, что за эти деньги компании могут компенсировать затраты на логистику, монтаж оборудования, адаптацию площадки под испытания и многое другое.

"Тестирование продукта в реальных условиях – важнейший этап развития любой инновации. Только в 2023 году столичные разработчики получили 114 грантов на пилотирование своих решений. Объем финансовой поддержки составил почти 200 миллионов рублей", – поделилась Сергунина.

В частности, грантом на сумму 2 миллиона рублей смогли заручиться авторы платформы для создания цифрового двойника. Весь процесс занимает 10 минут. В итоговом виртуальном пространстве пользователи могут поговорить, выступить или посетить экскурсии. Проект был показан на полях Московского урбанистического форума.

Еще одна технология, которая смогла получить грант, каждый день изучает состояние окружающей среды в Парке Горького. Механизм собирает и обрабатывает информацию о влажности, температуре воздуха, атмосферном давлении, скорости ветра. ИИ, собрав эти данные, представляет долговременный прогноз.

Кроме того, в парке искусств "Музеон" летом организовали испытания навигационной системы с технологией дополненной реальности. Благодаря сервису можно лучше разбираться в выставках и ориентироваться в торговых центрах, строить маршруты и получать информацию об объектах вокруг.

Ранее стало известно, что за восемь месяцев на облачной платформе Москвы для совместной разработки программного обеспечения (ПО) Mos.Hub зарегистрировались свыше 10 тысяч пользователей. Сервис представляет собой полноценный бесплатный русскоязычный аналог популярных зарубежных площадок для совместной работы с кодом.

Сергей Собянин поздравил с престижными наградами работников и строителей метро