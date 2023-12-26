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26 декабря, 15:45

Технологии

"Техно": мошенники стали подделывать голосовые сообщения пользователей в Сети

"Техно": мошенники стали подделывать голосовые сообщения пользователей в Сети

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Мошенники научились подделывать голосовые сообщения в Сети. Они взламывают мессенджеры и воруют аудиосообщения пользователей, а затем в специальной программе нарезают их и склеивают. В итоге так появляется запись, где злоумышленники просят перевести деньги и помочь в сложной ситуации.

Специалисты по кибербезопасности рассказали, какие еще новые схемы обмана появились в столице. Подробнее – в программе "Техно".

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