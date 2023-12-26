"Техно": мошенники стали подделывать голосовые сообщения пользователей в Сети

Мошенники научились подделывать голосовые сообщения в Сети. Они взламывают мессенджеры и воруют аудиосообщения пользователей, а затем в специальной программе нарезают их и склеивают. В итоге так появляется запись, где злоумышленники просят перевести деньги и помочь в сложной ситуации.

Специалисты по кибербезопасности рассказали, какие еще новые схемы обмана появились в столице. Подробнее – в программе "Техно".