Москвичам рассказали о работе системы "Умный дом"

Почти все жители московских домов подключились к системе "Умный дом". Электронной платформой пока не пользуется лишь один процент населения столицы.

"Умный дом" появился в столице в 2020 году. С его помощью через приложение или на сайте можно решать текущие вопросы в режиме онлайн. Например, пользователи могут оперативно найти водителей, чьи машины мешают проезду во дворе. Кроме того, "Умный дом" позволяет передать показания счетчиков воды и электроэнергии, а также оплатить счета за коммунальные услуги.

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