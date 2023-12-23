"Мослекторий": Евгения Назарова – об иммунологической памяти

Что такое иммунологическая память, как возникает аллергия и можно ли вылечиться самому? При помощи чего наш организм учится запоминать вирусы? Где хранится каталог всех наших болезней? Существуют ли в природе гипоаллергенные кошки и собаки? И могут ли ученые создать прививку от аллергии? Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет врач аллерголог-иммунолог, заместитель главного врача в Федеральном центре Институт иммунологии Евгения Назарова.