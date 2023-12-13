Собянин ввел допгарантию на получение льготных лекарств в коммерческих аптеках

Москвичи по-прежнему смогут получать льготные лекарства в коммерческих аптеках по электронным рецептам. Как сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, город решил продлить или сделать постоянными ряд проектов, которые повышают качество медпомощи.

Как отметил мэр столицы, эксперимент с рецептами для льготников оказался успешным. К нему присоединились свыше 180 коммерческих аптек. Только в 2023 году они приняли более 360 тысяч электронных рецептов.

Кроме того, льготникам расширили возможности в приобретении лекарств. Они могут выбирать и получать препараты конкретного торгового наименования с доплатой разницы в стоимости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.