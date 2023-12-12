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12 декабря, 08:30

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"Мой район. Навигатор": 8 видов медицинских изделий начали производить в парке "Руднево"

"Мой район. Навигатор": 8 видов медицинских изделий начали производить в парке "Руднево"

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На заводе в парке "Руднево" стартовало производство 8 видов специальных медицинских изделий, облегчающих жизнь людям с инвалидностью. Такие средства гигиены получают более 100 тысяч москвичей.

Вся продукция на заводе почти на 90% состоит из российских и белорусских материалов и сырья. При этом стоимость медизделий в 1,5 раза меньше импортных аналогов. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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