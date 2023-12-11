Семь жилых домов строят по программе реновации в районе Фили-Давыдково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столичном районе Фили-Давыдково возводят семь жилых домов по программе реновации. Об этом сообщил руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

"Сегодня на территории района Фили-Давыдково для переселения по программе реновации строят 7 жилых домов площадью 179,6 тысячи квадратных метров", – отметил он.

Новостройки возводят на улицах Кастанаевской, Олеко Дундича, Пивченкова, Кременчугской и Кутузовском проспекте. Еще четыре дома площадью 53,6 тысячи квадратных метров находятся на стадии проектирования.

Отделка в новостройках будет полностью соответствовать стандартам программы реновации. Первые этажи во всех домах будут предназначены для размещения коммерческих точек: магазинов, кафе, салонов красоты и других. Там же откроются спортивные секции и кружки для детей.

С начала программы реновации в районе ввели в эксплуатацию четыре новостройки. Всего новое жилье в районе получат жители 119 домов.

Ранее новостройку по программе реновации передали под заселение в Перове. Дом располагается по адресу улица 2-я Владимирская, дом 13, корпус 1. Новые квартиры в нем получат 308 жителей старых пятиэтажек.



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