Три жилых корпуса по реновации введут в районе Северное Тушино в 2025 году

Фото: департамент строительства Москвы

Три жилых корпуса введут в эксплуатацию в районе Северное Тушино в 2025 году в рамках реализации программы реновации. Об этом рассказал глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

По его словам, строительство осуществляется на земельном участке 49 на улице Героев Панфиловцев.

"Их возводят на месте четырех пятиэтажек, жители которых получили новые квартиры в том же районе. В настоящее время ведется монтаж шпунтового ограждения", – уточнил он.

Руководитель ведомства отметил, что на фасадах будут фактурные панели светло-серого цвета, светло-коричневый клинкер и светлая штукатурка. Он также сообщил, что здесь предусмотрят специальные корзины для размещения кондиционеров.

Всего в доме оборудуют 325 квартир с современной отделкой: 40 – однокомнатные, 228 – двухкомнатные и 57 – трехкомнатные, добавил Загрутдинов. Кроме того, в пяти помещениях создадут все необходимые условия для проживания маломобильных граждан.

Общественно-деловая застройка займет первые этажи зданий. Речь идет о магазинах, салонах красоты, кафе и других объектах, пояснил глава Депстроя.

Для жильцов обустроят комфортные вестибюли с отдельными помещениями для хранения колясок и уборочного инвентаря. Между этажами будут перемещаться современные грузопассажирские лифты. Также в доме будут работать системы видеонаблюдения, охраны и пожарной сигнализации.

Прилегающую территорию благоустроят. Проектом предусмотрены детская и спортивная площадки.

Ранее заммэра Андрей Бочкарев рассказал, что свыше 2,5 тысячи столичных квартир по программе реновации передадут под заселение до конца декабря. В новом году новоселье смогут отпраздновать более семи тысяч горожан.

По его словам, новые квартиры расположены в восьми административных округах города. В целом на данный момент переселение по программе реновации ведется в 259 новостроек из 890 старых домов, добавил он.



Три жилых корпуса введут в эксплуатацию в Северном Тушине