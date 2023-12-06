Три новых дома по реновации построят в Котловке

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Три новостройки появятся в Котловке в рамках реализации программы реновации. Об этом рассказал глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

"В проектировании находятся еще два объекта жилой площадью 63,7 тысячи квадратных метров", – отметил он.

Современное жилье возведут по адресам Нагорная улица, владение 5а, Ремизова улица, владение 11, корпус 2, Большая Черемушкинская улица, владение 25б.

Загрутдинов обратил внимание, что на первом этаже квартир не будет, там оборудуют специальные помещения для инвентаря, отдельную комнату для дежурного, а также технические помещения. Кроме того, для жильцов обустроят комфортные вестибюли.

Объекты общественно-деловой застройки также будут находиться на первом этаже, в том числе кафе, магазины, салоны красоты и другое.

Глава департамента отметил, что в Котловке уже построили четыре дома по реновации. Планируется, что всего новые квартиры в этом районе по программе получат жильцы 82 домов старого жилого фонда.

Ранее стало известно, что жилой дом с подземной парковкой построят по программе реновации в Донском районе Москвы по адресу Варшавское шоссе, владения 8а–10а. Проектная документация для строительства дома уже согласована.

Всего в новостройке будет подготовлена 331 квартира, от одной до пяти комнат. В каждой из них специалисты выполнят отделку, а также установят сантехнику, осветительное оборудование, кухонные мойки и электрические плиты.



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