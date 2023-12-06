Еще один дом построят на Варшавском шоссе по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жилой дом с подземной парковкой построят по программе реновации в Донском районе Москвы, по адресу Варшавское шоссе, владения 8а–10а. Проектная документация для строительства дома уже согласована, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

Всего в новостройке будет подготовлена 331 квартира, от одной до пяти комнат. В каждой из них специалисты выполнят отделку, а также установят сантехнику, осветительное оборудование, кухонные мойки и электрические плиты.

Как сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, вокруг дома также предусматривается устройство автостоянок, проездов и разворотной площадки для легковых автомобилей. Для пешеходов будут сделаны тротуары, в том числе доступные для маломобильных групп населения.

"Для досуга обустроят детские и спортивные площадки, места для отдыха. Территория вокруг дома будет освещена и оборудована скамейками, урнами и шумозащитным экраном. В ходе озеленения специалисты разобьют газоны, высадят деревья, кустарники, цветы", – добавила она.

Ранее руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что в столичном районе Черемушки в 2024 году появится дом, построенный по программе реновации. Сейчас там ведется монтаж шпунтового ограждения и разработка котлована.

До этого Загрутдинов сообщил, что новый жилой дом, построенный по программе реновации, ввели в эксплуатацию в столичном районе Тимирязевском. Новостройка состоит из двух секций, фасады облицованы декоративной бетонной плиткой "под кирпич" и алюминиевыми композитными панелями с текстурой "под камень".

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