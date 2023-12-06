Свыше 320 домов снесли в Москве с начала реализации программы реновации

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Порядка 325 домов снесли в Москве с начала реализации программы реновации, из них 192 были ликвидированы в этом году. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Теперь в 11 округах Москвы специалисты смогут возвести на освобожденных площадках 1,4 миллиона "квадратов" жилья, уточнил он. По его словам, этого будет достаточно для переселения около 43 тысяч участников программы.

"Важно поддерживать темпы сноса расселенных домов в рамках программы реновации, от этого зависит выполнение в том числе намеченных планов по обеспечению жильем", – уточнил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что здания готовят к сносу после полного отселения. Зачастую, продолжил Левкин, специалисты после освобождения площадки сносят одновременно несколько домов.

Ранее стало известно, что новостройка с подземной парковкой появится по реновации в Донском районе Москвы. Объект возведут по адресу Варшавское шоссе, владения 8а–10а. Проектная документация для строительства дома уже согласована.

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