Эксперт рассказал россиянам о способе выведения следов реагентов с одежды

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Лимонная кислота поможет в очистке одежды от следов реагентов, заявила продуктовый эксперт фирмы Synergetic Ольга Рыжкова в беседе с "Газетой.ру".

Часто они представляют белесые следы на одежде. По словам эксперта, это смесь солей, которые контактировали с жесткой водой и перешли в нерастворимую форму, закристаллизовавшись на волокнах ткани.

"10 граммов лимонной кислоты растворить в 1 литре воды, затем поместить одежду в раствор, оставить на 10–15 минут. Далее постирать изделия привычным способом", – сказала она.

Специалист отметила, если след остался, то замачивать вещь нужно несколько раз. Она напомнила, что до начала стирки нужно избавиться от грязи с улицы. Этот тип загрязнения удаляется только механически, поэтому пятна нужно очистить нежесткой щеткой.

"На дорогах и тротуарах машинное масло и не только смешивается с пылью, землей, глиной, а зимой еще и с реагентами. И все это оседает на волокна ткани, тем самым делая пятна более сложными", – напомнила Рыжкова.



Убрать самим маслянисто-жировые следы поможет стирка со стиральным порошком при повышенной температуре воды, подчеркнула Рыжкова.

"Если вы отдаете предпочтение жидким средствам для стирки, выбирайте те, в которых содержатся энзимы, таким образом, вам удастся эффективно избавиться от жировых пятен", – рекомендовала она.

Ранее эксперт напомнил, что реагенты на улицах являются самой большой проблемой для собак, так как животные могут повредить себе лапы. После прогулки важно промыть лапы теплой водой, так как специальный крем может быть неэффективным. А если появились раны, то их необходимо обработать.

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