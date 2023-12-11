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11 декабря, 17:30

Транспорт

Собянин: до конца года укомплектуем Калужско-Рижскую линию новыми поездами

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Собянин: до конца года укомплектуем Калужско-Рижскую линию новыми поездами

Калужско-Рижскую линию метро укомплектуют новыми поездами до конца 2023 года, сообщил Сергей Собянин. Там будут работать три типа поездов современных серий. Это "Ока", "Москва", а также инновационный и комфортный состав "Москва-2020".

Как сообщили в столичном Дептрансе, всего по 12 линиям подземки курсируют более четырех тысяч современных российских вагонов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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