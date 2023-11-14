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14 ноября, 07:45

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Свыше 50% всех клинических исследований лекарств проводится в столице

Свыше 50% всех клинических исследований лекарств проводится в столице

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Более половины всех клинических исследований лекарственных препаратов проводится в Москве. Здесь тестируют, в том числе, те препараты, которые должные заменить импортные лекарства.

При этом город запустил программу поддержки фармакологических компаний. Уже 12 компаний получили поддержку в проведении 52 клинических исследований по 14 терапевтическим областям.

Как работает программа? Кто к ней присоединился? И насколько важны такие исследования?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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